Посвященный героям Отечества патриотический концерт прошел в Серпухове

Ко Дню народного единства в городском округе Серпухов состоялся концерт-митинг «Спецоперация на культурном фронте». Его посвятили защитникам и героям Отечества.

Митинг-концерт «Спецоперация на культурном фронте» прошел в Доме культуры серпуховского поселка Большевик. Мероприятие провели по инициативе Совета родительской общественности Серпухова и при поддержке администрации округа.

Патриотический концерт посетили Советник главы Городского округа, Почетный гражданин Серпухова, генерал-майор Андрей Морозов, начальник филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого генерал-майор Михаил Баитов, член Союза писателей России, председатель серпуховского отделения Союза писателей России и литературного объединения «Серпейка», заслуженный поэт Москвы и Московской области, майор в отставке Александр Ларин, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Александр Худобкин. Они обратились к собравшимся с приветственным словом.

Перед зрителями выступили творческие коллективы и артисты округа, члены общественных организаций, участники специальной военной операции, родственники бойцов, волонтеры и активные жители муниципалитета. Они подготовили танцевальные и вокальные номера, прочитали стихотворения.

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