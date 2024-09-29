Посвященную работе следователей фотовыставку открыли в парке Мира в Мытищах

Фотовыставку, посвященную работе специалистов Следственного комитета, открыли в парке Мира в городском округе Мытищи. Посетители экспозиции смогут увидеть фото мирных будней и военные преступления Вооруженных сил Украины.

Торжественное открытие выставки Следственного комитета Российской Федерации прошло в парке Мира в Мытищах. Документировать военные преступления, совершенные украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей Донбасса, Следственный комитет России начал с 2014 года.

Трагические события из жизни мирного населения, а так же рабочие будни сотрудников комитета отражены в фотоработах выставки. В экспозиции представили более 100 фотодокументов, на которых можно увидеть российское и иностранное военное снаряжение, оружие, экипировку бойцов и многое другое.

Фотовыставку уже показали в московском парке «Сокольники», городе Кизляр Республики Дагестан, Ростове-на-Дону и в некоторых городах Московской области.

На открытии выставки выступили почетные гости: генеральный директор Общероссийской общественной организации «Союз социальной справедливости России» Алексей Хворостянко и председатель Совета ветеранов Вячеслав Муравьев.

Они пожелали молодежи быть патриотами, достойными гражданами своей страны.

Выставка работает в парке «Мира» перед памятником Воинам-интернационалистам. Продлится она неделю.

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