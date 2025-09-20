Посвящение в студенты прошло в парке Талалихина в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина провели квест во время посвящения в студенты 300 первокурсников Российского гуманитарного университета туризма и сервиса. Тематический квест «Зачислен!» стал испытанием, в ходе которого студенты решали 12 заданий.

За каждой группой закрепили опытного волонтера — студента старших курсов, помогавшего с навигацией и выполнением заданий.

Ребята испытали себя в различных профессиональных ситуациях. Разрабатывали новые законы и работали с правовыми документами, решали задачи по логистике и безопасности, осваивали основы финансового планирования, искали ошибки в построении алгоритмов.

«Сегодня этот парк наполнен особой энергией — энергией нового начала. Именно здесь, среди этой живой, дышащей природы, мы официально запускаем самый яркий и важный этап в вашей жизни — этап студенчества», — сказала ведущая Елизавета Шугаева.

Победила группа будущих юристов, их наградили грамотой. Завершилось мероприятие исполнением гимна института.