Посвящение в повара прошло в колледже «Энергия» в Балашихе

В Международный день повара студенты второго курса колледжа «Энергия» приняли участие в торжественной церемонии посвящения в повара. Мероприятие стало важным этапом в профессиональном становлении молодых специалистов, обучающихся по специальности «Поварское и кондитерское дело».

На церемонии студенты принесли торжественную клятву, обещая стать настоящими профессионалами своего дела и неукоснительно следовать высоким стандартам кулинарного искусства. Особое внимание было уделено учащимся третьего курса, успешно прошедшим квалификационный экзамен. Молодые специалисты получили свидетельства о профессии с присвоением соответствующего разряда, что стало подтверждением их профессиональной готовности к работе.

«Кулинарией я увлекся еще в школе, со временем интерес только увеличивался. В колледже я нашел возможность заниматься своим любимым делом и делить его с единомышленниками. Преподаватели и наставники очень помогают нам и передают свой опыт, а на базе колледжа есть все необходимое для оттачивания навыков», — сказал студент третьего курса и победитель конкурса «Абилимпикс 2025» Тимофей Тютяев.

Почетными гостями мероприятия стали представители торговых сетей «Гипер Лента» и «Додо Пицца Балашиха», которые поздравили будущих поваров с важным событием и пожелали им успехов в профессиональной деятельности. Все обучающиеся получили специальные нарукавные знаки, символизирующие их статус и принадлежность к профессии. Особо активные студенты были отмечены благодарственными письмами за проявленное усердие и стремление к развитию.