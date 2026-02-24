Посвящение школьников в кадеты прошло в Павловском Посаде

Для школьников провели священный ритуал — присягу на верность Родине. Этот момент считается важным для защитников Отечества всех поколений. Поддержать ребят пришли почетные гости: первый заместитель главы округа Сергей Балашов, ветераны боевых действий Сергей Капитонов и Виктор Аникин, капитан второго ранга в отставке Петр Бардыгин, священник Алексей Баранов. На церемонии также присутствовали юнармейцы, ученики кадетских классов, учителя и родители.

«Впереди у вас годы учебы, тренировок и побед. Но именно сегодня вы делаете первый осознанный выбор, — обратился к школьникам Сергей Балашов. — Желаю вам с достоинством пройти все испытания и с гордостью носить высокое звание кадета».

Кадеты получили первые удостоверения и нагрудные знаки. Ребята признались, что момент был волнительным, но каждый старался не растеряться.