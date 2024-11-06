Поступления с товаров и услуг Подмосковья превысили 4,5 трлн рублей в этом году

Подмосковье произвело товаров и услуг на 4,7 триллиона рублей за первые три квартала года. Это на 21,1% больше, чем за такой же период прошлого года.
Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, наибольший вклад в высокие показатели отгрузки товаров и услуг внесли предприятия обрабатывающей промышленности. На них пришлось 4,28 триллиона рублей.
Крупнейшим сектором стала пищевая промышленности. Она обеспечила 1,08 триллиона рублей отгрузки. Еще 730 миллиардов пришлось на сектор металлических изделий, 304 миллиарда — на производство неметаллической минеральной продукции и 297 миллиардов — на химические предприятия.
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