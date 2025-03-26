Постное меню появится в заведениях общепита в Химках до 19 апреля

В кафе и ресторанах городского округа Химки запустили постное меню, в котором представлены блюда для людей, соблюдающих пост. Жители и гости муниципалитета смогут попробовать угощения в течение всех семи недель Великого поста.

Приверженцам поста предложат блюда с овощами, грибами, солениями, крупами, бобовыми, медом, орехами, фруктами и ягодами. Чаще всего посетители выбирают клецки, картофельные хинкали, овощную шаурму, фалафель, зразы, паштет из брокколи, овощные крем-супы и салаты. В качестве десерта гостям заведений предложат попробовать морковный торт с карамелью и грушей или пряничный пирог с сухофруктами.

«Устав о запрете на те или иные продукты — это устав монастырский. Вариантов поститься много. Не всегда это связано только с продуктами. Кто-то даже отказывается от гаджетов», — сказал благочинный Химкинского церковного округа, настоятель Богоявленского храма иерей Павел Тарасов.

Напомним, во время Великого поста верующие не употребляют пищу животного происхождения: не едят мясо, молочные продукты, рыбу и яйца. В этом году он продлится до 19 апреля.