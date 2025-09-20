Посол Мексики рассказал о своих впечатлениях от подмосковных электричек

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас рассказал РБК о своих впечатлениях от жизни в Москве. Он отметил, что город привлекает его культурными мероприятиями, безопасностью и удобной транспортной системой.

«Причем я могу об этом говорить не только потому, что работаю в центре столицы. Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах», — рассказал дипломат.

Он побывал и в других городах России: Оренбурге, Екатеринбурге, Саратове.

«Так что я не ограничен знакомством только со столичной витриной. Повседневная жизнь здесь и гостеприимство людей впечатляет», — отметил посол.

При этом он отметил, что туристам в России может быть непросто без знания языка. Дипломат уже несколько лет учит русский, что позволяет ему хотя бы объясняться.

Московский регион вошел в топ-5 мест для оздоровительного туризма осенью. Средняя цена ночи в оздоровительных центрах составляет 11,2 тысячи рублей. Туристы обычно останавливаются на четыре дня.