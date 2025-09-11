Московский регион вошел в топ-5 мест для оздоровительного туризма осенью

Традиционно в осенний период многие жители выбирают отдых в санаториях: в этот период цены становятся ниже, а количество свободных номеров увеличивается. По статистике бронирования с сентября по ноябрь, Подмосковье вошло в топ-5 регионов, которые туристы выбирают для оздоровления.

В рейтинге, составленным сервисом «Яндекс Путешествия», Москва и Московская область заняли четвертое место среди самых популярных направлений санаторного отдыха. Средняя стоимость ночи в оздоровительных учреждениях здесь составила 11,2 тысячи рублей. Чаще всего туристы приезжают на четыре дня.

В топ также вошли Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Ивановская область, а самыми выгодными направлениями стали Пензенский, Ивановский и Владимирский регионы.