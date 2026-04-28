Последствия снежного циклона устранили в Мытищах

Ранним утром 27 апреля на уборку города и сельских территорий вывели более 80 дворников и 12 единиц специализированной техники. Администрация городского округа Мытищи рекомендовала жителям по возможности использовать общественный транспорт.

Коммунальные службы будут продолжать работать в усиленном режиме в связи с изменением погодных условий — выпадением снежных осадков после дождей. Количество задействованной техники для оперативной очистки дорог и тротуаров будет увеличиваться.

Автомобили дорожных служб в ускоренном режиме будут переоборудованы для использования под зимний режим. Будет проведена полностью комплексная расчистка дорог и общественных пространств, противогололедная обработка покрытий.

При движении на личных автомобилях следует обязательно соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах.