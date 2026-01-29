Последствия снегопада ликвидировали в Луховицах

В округе продолжается масштабная кампания по ликвидации последствий обильного снегопада. Работы охватывают не только центральные городские улицы, но и отдаленные сельские территории.

Особое внимание уделяется поселку Красная Пойма, где к расчистке снежных заносов приступили сегодня ранним утром. Для оперативного наведения порядка была организована совместная работа дорожных и коммунальных служб. В распоряжении мобильных бригад — тяжелые тракторы и специализированная снегоуборочная техника.

«Главным приоритетом является обеспечение безопасности и беспрепятственного передвижения жителей. В первую очередь расчистка коснулась подъездных путей и тротуаров, ведущих к социально значимым объектам: амбулаториям, школам и административным зданиям. Важным подспорьем стала помощь добровольцев», — отметили организаторы.

Студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума организовали «трудовой десант» для расчистки пешеходных зон. Молодые люди взяли на себя наиболее трудоемкие участки тротуаров, где работа техники затруднена.