Последствия непогоды начали устранять в Дзержинском

В Дзержинском городского округа Люберцы коммунальные службы с раннего утра 27 апреля работают в усиленном режиме: очищают улично-дорожную сеть, остановочные павильоны и лестницы. Причиной стал мощный циклон, который накрыл Подмосковье в ночь на 27 апреля и сопровождался мокрым снегом и порывистым ветром.

«От налипания мокрого снега и сильных порывов ветра на территории города повалило 34 дерева. В первую очередь расчищаем от ветвей и порубочных остатков дворовые проезды», — отметила директор МБУ «Наш дом — Дзержинский» Анна Мишакина.

С помощью бензопилы рабочие распилили упавшее дерево на улице Лермонтова, 13А. Ветки и крупный порубочный материал убрали вручную. Затем тракторами, оснащенными ковшами и щетками, очистили проезд. Во дворе на улице Лермонтова, 13Б расчистили от больших упавших деревьев парковочное пространство.

По вопросам текущего содержания продолжает работать чат «Люберцы + Дзержинский», куда подключены руководители и сотрудники управляющих и других профильных организаций.