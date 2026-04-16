Последствия ливней ликвидировали дорожные и коммунальные службы в Мытищах

Интенсивные дожди стали причиной локальных подтоплений на нескольких улицах Мытищ, однако ситуацию своевременно взяли под контроль. Основные работы в черте города сосредоточили на участках улиц Силикатной, Второй Новой, Трудовой, Академика Каргина и Первомайской.

Там, где ливневая канализация отсутствовала, воду откачивали с помощью илососов, мотопомп и дренажных насосов. Особое внимание уделяли местам, где традиционно происходило скопление воды из-за рельефа.

Совместно с региональными дорожными службами ликвидировали подтопления на автомобильных дорогах в районе улицы Колонцова в Мытищах и улицы Мытищинской в поселке Пироговском. Ключевым объектом стал участок Пироговского шоссе после улицы Угольной. Там бригады уже приступили к устранению засора на сетях ливневой канализации, который и стал причиной затруднения проезда.

«Ситуация штатная, все службы переведены на усиленный режим. Работы не прекратятся до полного устранения последствий дождя. После нормализации погоды запланирована дополнительная промывка и прочистка проблемных участков ливневок», — прокомментировали в управлении дорожного хозяйства администрации округа.

Жителей попросили быть внимательными на дорогах и сообщать о критических подтоплениях в единую диспетчерскую службу.