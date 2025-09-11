Последствия коммунальной аварии в поселке Голубое устранят в Солнечногорске

Коммунальные службы городского округа Солнечногорск совместно со специалистами «Мособлводоканала», подведомственным Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, устраняют последствия аварии на канализационно-насосной станции в поселке городского типа Голубое. Она возникла в результате сбоя электросети.

Во время проведения аварийных мероприятий временно приостанавливали подачу холодной и горячей воды. Специалисты ликвидировали излив, смонтировали новое распределительное устройство и очистили приемную камеру.

«Энергетики завершили подключение питающего кабеля к основному насосу. Это ключевой этап — без питания станция работать не может. Мы знаем о проблеме с засорением малого насоса салфетками. Его уже прочистили. Для полного исключения таких сбоев в будущем на место уже доставлен новый, более современный насос», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

После выхода КНС на стабильный режим работы специалисты приступят к запуску водозаборного узла и восстановлению подачи воды в дома.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, организован подвоз питьевой воды по четырем точкам: поселок городского типа Голубое, Парковый бульвар вблизи домов № 2, № 5, № 7 А, а также Тверецкий проезд между домами 16к2 и 16к3.

Для получения информации работает Горячая линия округа: 8-800-201-67-47.