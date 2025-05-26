Последний звонок прозвучал для выпускников в школах Шатуры

Торжественные линейки провели во всех образовательных учреждениях муниципалитета. Впереди у выпускников — горячая пора экзаменов и поступления в вузы.

За долгие годы учебы образовательные учреждения стали для школьников вторым домом, но пришла пора прощаться. Самый трогательный день настал и для 36 выпускников шатурской школы № 2.

Заместитель главы муниципалитета Вячеслав Федотов пожелал ребятам осуществления всего, о чем они мечтают. «Получив образование в вузах, возвращайтесь в Шатуру и работайте во благо наших жителей и ради процветания округа», — обратился Вячеслав Федотов к одиннадцатиклассникам.

Праздник последнего звонка получился одновременно веселым и грустным. Сценки о подготовке к ЕГЭ вызывали у выпускников улыбки, а напутственные слова от классных руководителей растрогали ребят до слез. Видеопрезентации напомнили юношам и девушкам, какими насыщенными были их школьные годы.