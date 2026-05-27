Последний звонок прозвучал для выпускников гимназии № 1 в Воскресенске

Учебный год завершился для 68 одиннадцатиклассников и 111 девятиклассников гимназии № 1. Поздравить школьников с началом взрослой жизни и сказать слова напутствия выпускникам пришли почетные гости.

«Не забывайте, что школьное братство — одно из самых крепких. Не забывайте проводить встречи выпускников, не забывайте своих классных руководителей, своих учителей, директора, продолжайте общение. Ведь, когда вы чувствуете плечо друга, и на душе проще, и живется интереснее и веселее», — сказал руководитель муниципалитета.

Многие из выпускников гимназии № 1 являются победителями регионального и федерального этапов Всероссийской олимпиады школьников, участниками патриотических и экологических акций, активистами молодежных движений. А Георгий Соколов стал лауреатом именной стипендии губернатора Московской области в сфере образования.

Впереди у ребят много новых побед и свершений, но для начала им нужно сдать Единый государственный экзамен, который для 11-классников состоится уже 1 июня.

На торжественной линейке слова благодарности прозвучали в адрес первых учителей, педагогического состава гимназии и, конечно же, родителей выпускников. Школьный вальс стал большим подарком для всех гостей последнего звонка, символом преемственности поколений и данью уважения традициям. Праздник завершился открытием «Звезды выпускников» на Аллее славы — эта традиция живет в гимназии с 2010 года