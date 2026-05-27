Последний звонок прозвучал для 780 одиннадцатиклассников в Истре

На этой неделе в муниципалитете прошли последние звонки в школах. Всего 11-й класс в этом году закончили 782 ученика, а девятый — более 2 тысяч человек.

Теперь ребята отправятся в вузы и колледжи для дальнейшего обучения. Все праздничные линейки прошли в торжественной обстановке, с танцами, выступлениями и песнями. Это был важный момент в жизни каждого девятиклассника и одиннадцатиклассника, ведь для них наступает совершенно новый этап.

За последние шесть лет благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Истре открыли четыре новых образовательных учреждения, капитально отремонтировали сразу семь объектов. Эта работа будет продолжаться и дальше, для того чтобы обучение в школе проходило комфортно для каждого ученика.

Всего в Подмосковье последний звонок прозвенел для 142 тысяч школьников: более 103 тысяч девятиклассников и почти 39 тысяч учеников 11-х классов.