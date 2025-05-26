Последний звонок прозвучал для 3141 выпускника в Дмитрове

В школах Дмитровского округа прозвучали последние звонки для 773 одиннадцатиклассников и 2368 девятиклассников. Им предстоит сдать экзамены и поступить в высшие и средне-специальные учебные заведения.

Почетными гостями стали представители администрации, руководители предприятий и общественных организаций, а также муниципальные депутаты. Они поздравили выпускников и пожелали им дальнейших успехов.

Глава округа Иван Курданин посетил торжественную линейку в гимназии «Дмитров». В 2025 году здесь выпускают 41 старшеклассника. Праздник начался с обмена подарками между выпускниками и первоклассниками. Мероприятие продолжилось в актовом зале, где собрались родители, друзья, педагоги и почетные гости.

«Ребята, сегодня у вас трогательный, полный надежд праздник — начало нового этапа жизни. Вы все такие счастливые — это прекрасно! Но я вижу легкую грусть в глазах ваших педагогов и родителей. Ведь они прошли с вами по нелегкому пути знаний, вложив в каждого частичку своей души. Скоро вы покинете стены родной гимназии, но я уверен: все, чему вас научили, станет крепким фундаментом для вашего будущего. Дерзайте, ставьте высокие цели и не бойтесь трудностей! А сегодняшним первоклашкам желаю расти здоровыми, идти только вперед и набираться знаний», — обратился к выпускникам глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Директор гимназии Олеся Лебедева и педагоги также поздравили выпускников. Ребята окунулись в воспоминания во время презентации школьных фотографий. В завершении все исполнили «Школьный вальс» под открытым небом, символически прощаясь с детством и готовясь к новым свершениям.