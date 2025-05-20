Последний звонок прозвенит в школах Подольска 24 мая

Торжественные линейки пройдут в субботу, 24 мая, для порядка 1600 одиннадцатиклассников. После этого у выпускников начнется горячая экзаменационная пора.

Около 355 учащихся школ городского округа претендуют на золотые и серебряные медали. Им скоро предстоит подтвердить свои знания на Едином государственном экзамене, который выпускники 11-х классов будут сдавать с 23 мая по 11 июня.

Основной государственный экзамен для 4700 девятиклассников стартует 21 мая и продлится до 16 июня.

27 мая выпускники будут сдавать Единый государственный экзамен по математике, 30 мая — по русскому языку, 2 июня — по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), а 10 и 11 июня — по информатике и иностранным языкам (устная часть).

С 16 по 23 июня ЕГЭ смогут сдать те, кто не смог явиться на экзамен в основной день по уважительной причине, досрочно завершил экзамен или получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам (русскому языку или математике).

3 и 4 июля выпускники пересдать один из выбранных предметов для улучшения своего результата.