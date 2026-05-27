Последний звонок прозвенел в школах Наро-Фоминска

Праздник прошел 26 мая во всех учебных заведениях округа. 802 одиннадцатиклассника и более двух тысяч девятиклассников стали выпускниками.

Торжественные линейки охватили 24 школы округа. Учебный год завершился для 22 тысяч школьников, но главные герои дня — выпускники. Часть из них претендуют на медали. Взрослые уверены: ребята подтвердят свои знания — к этому этапу они серьезно готовились.

Глава округа Роман Шамнэ поздравил педагогов и выпускников наро-фоминской школы № 7, которая считается одним из флагманов образования в муниципалитете. Праздник прошел в лучших традициях: школьная форма, слова благодарности, цветы, вальс, напутствия и символический звонок. У школы № 7 в этом году 32 выпускника 11-го «А» класса и сотни девятиклассников.

Впереди у ребят экзамены. Им пожелали удачи, а в ответ они пообещали вернуться с победой. Добрая традиция последнего звонка вновь объединила учителей, родителей и тех, кто только начинает свой взрослый путь.