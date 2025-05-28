Последний звонок прозвенел в Апрелевской школе в Наро-Фоминском округе

Одиннадцатиклассники учились еще в старом корпусе школы и даже не узнают его после капитального ремонта. «Когда школу отреставрировали, приятные чувства были. Давно этого хотели и учителя, и мы, которые учились здесь восемь лет. Но иногда вспоминаем старые эти стены… Все-таки была какая-то своя атмосфера в старой школе. А сейчас как будто совсем новое место, словно вообще в другую школу перешли», — поделились выпускники Алексей Евграфов и Софья Таранникова.