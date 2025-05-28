Последний звонок прозвенел в Апрелевской школе в Наро-Фоминском округе

Свой путь в «прекрасное далеко» выпускники Апрелевской школы № 1 начали со школьного двора отремонтированного здания. Поздравить ребят с важным событием в их жизни пришли учителя, почетные гости и младшеклассники, которые только начинают свой школьный путь.
Одиннадцатиклассники учились еще в старом корпусе школы и даже не узнают его после капитального ремонта. «Когда школу отреставрировали, приятные чувства были. Давно этого хотели и учителя, и мы, которые учились здесь восемь лет. Но иногда вспоминаем старые эти стены… Все-таки была какая-то своя атмосфера в старой школе. А сейчас как будто совсем новое место, словно вообще в другую школу перешли», — поделились выпускники Алексей Евграфов и Софья Таранникова.
Ребят поздравила заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова. «Последний звонок — это не только окончание важного жизненного этапа, но и начало нового, не менее увлекательного. Пусть теплые воспоминания о школе согревают ваши сердца. Верьте в себя и свои силы. Пусть все задуманное исполнится, а впереди вас ждут триумфы и победы», — обратилась к выпускникам Елена Кузнецова.
В финале трогательной церемонии, как и подобает, прозвучал последний звонок.
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