Последний звонок прошел в школе поселка Гидроузел в Можайском округе

В поселке Гидроузел Можайского округа состоялась торжественная линейка, посвященная Последнему звонку для выпускников 9-х и 11-го классов. Школьники вспомнили годы учебы и получили напутствия от педагогов и представителей администрации.

Торжественная линейка прошла в школе поселка Гидроузел для учеников выпускных классов. В этот день выпускники подвели символическую черту под 11 годами обучения и школьной жизни. Педагоги и гости отметили важность этого этапа и пожелали ребятам уверенности перед экзаменами.

Во время праздника была представлена статистика школьных лет. За 11 лет обучения ученики услышали около четырех с половиной тысяч звонков. Ведущие напомнили, что каждый из них был связан с разными моментами школьной жизни — от начала уроков до важных и напряженных ситуаций на занятиях.

Школьные годы в сценарии сравнили с книгой под названием «Одиннадцать ярких мгновений в школе». Контрольные работы назвали «оптимистической трагедией», а классные часы описали как «детективный сериал». Такой формат позволил подчеркнуть разные стороны школьной жизни и вызвать отклик у выпускников и педагогов.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский. Он отметил труд учителей и пожелал выпускникам успехов на экзаменах и уверенности в будущем.

«Желаю вам верить в свои силы и смело идти вперед. Благодарю педагогов за их работу и терпение», — сказал он.

Особое внимание уделили первым учителям выпускников — Валентине Виноградовой и Оксане Авсиевич. Именно они встретили нынешних выпускников в школе 11 лет назад и сопровождали их в начале учебного пути. Педагоги также обратились к своим бывшим ученикам с напутственными словами.

Выпускники поблагодарили учителей за поддержку и внимание на протяжении всех школьных лет. В ответ они исполнили прощальный школьный вальс, который стал одним из самых эмоциональных моментов линейки. Завершил праздник последний звонок, право дать который получил каждый одиннадцатиклассник.