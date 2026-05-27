Последний звонок прошел в школе № 9 в Ступине

Последний звонок прозвучал для 11-классников школы № 9 в Ступине. Этот день был наполнен особым волнением, улыбками, словами благодарности и легкой грустью.

В этом году образовательное учреждение окончили 60 учеников. А всего в округе выпускаются более 400 ребят.

Праздник начался с поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. С теплыми словами напутствия к выпускникам, педагогам и родителям обратились глава городского округа Сергей Мужальских и депутаты.

Выпускники подготовили творческие номера с воспоминаниями о школьной жизни, словами благодарности учителям и родителям. Не забыли и про красивый и трогательный вальс. А в конце ученики с воспитанниками дошкольных учреждений запустили бумажные самолетики с пожеланиями — ребята отправили в небо свои мечты и надежды.