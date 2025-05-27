Последний звонок прошел в школе имени Леонова в Зарайске

Торжественная линейка в средней школе № 1 имени Виктора Леонова стала знаковым событием не только для выпускников, но и для всех учащихся. Этот праздник завершил многолетнюю историю учебного заведения, которое воспитывало и обучало поколения зарайцев.

Школа является старейшей в Зарайске. За 152 года своего существования она стала частью судьбы многих семей и символом детства для множества взрослых, обучавшихся в стенах образовательного учреждения. С осени ученики школы № 1 будут получать знания в новом корпусе, что положит начало новой странице в истории учебного заведения.

Одиннадцатиклассников и девятиклассников поздравил глава муниципального округа Виктор Петрущенко. «Желаю будущим поколениям стать достойными преемниками традиций легендарной школы № 1», — обратился к ребятам руководитель муниципалитета.

На празднике собрались не только учащиеся, но и их родители, педагоги и выпускники прошлых лет, которые пришли вспомнить свои школьные годы. Этот день стал не только прощанием со школой, но и началом нового этапа в жизни молодых людей, вступающих во взрослую жизнь.