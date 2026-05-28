Последний звонок прошел в школе «Бородино» в Подольске

В этом году выпускниками школы «Бородино» стали 89 учеников. Из них 14 человек претендуют на высокую награду — медаль «За особые успехи в учении».

Право дать долгожданный звонок предоставили Павлу Щавелеву — призеру заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Поздравить ребят с важным событием пришел первый заместитель главы администрации городского округа Подольск Владимир Кравцов. Мероприятие организовали в оригинальной космической тематике, приурочив к годовщине первого полета человека в космос. Школа на время превратилась в звездную гавань, а выпускники стали покорителями новых горизонтов.

Особенно ярким и трогательным стал творческий номер от родителей: они показали театрализованную сценку, наглядно иллюстрирующую, как быстро и незаметно пролетели эти 11 школьных лет. Зрители не скрывали слез радости и благодарности.