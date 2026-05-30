Последний звонок прошел в школах Волоколамска

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, прошли во всех школах Волоколамского округа. В 2026 году образовательные учреждения округа выпускают более 700 школьников, среди которых свыше 100 одиннадцатиклассников и около 600 учащихся девятых классов.

Одной из центральных площадок праздника стала школа № 3 Волоколамска. В этом году здесь завершили обучение около 100 человек: более 20 выпускников 11-х классов и порядка 80 девятиклассников. Для них прозвучали поздравления педагогов, родителей и почетных гостей, а школьный звонок возвестил о завершении важного этапа жизни.

С напутственными словами к ребятам обратилась глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова. Она пожелала выпускникам успешно реализовать свои планы и выразила надежду, что после получения образования многие из них вернутся работать на родную землю.

«Перед вами открыты все дороги, дерзайте. Очень хотелось бы, чтобы после получения выбранной профессии и образования вы вернулись на нашу волоколамскую землю — мы очень ждем вас», — сказала Наталья Козлова.

Праздничная программа объединила несколько поколений школьников. Со сцены звучали теплые слова от первых учителей, родителей и первоклассников. Выпускники поблагодарили наставников за поддержку и знания, а также подготовили прощальный школьный вальс, который стал одним из самых трогательных моментов дня.

«Нет ощущения, что все закончилось. Одиннадцать лет пролетели очень быстро, и грустно расставаться с привычной школьной жизнью, учителями, которые все это время были рядом, давали советы и поддерживали нас. Но постепенно приходит понимание, что впереди взрослая жизнь», — рассказала выпускница школы № 3 Екатерина Волкова.

«Эмоции сегодня самые разные: есть и радость, и грусть. Для каждого выпускника это особенный день, потому что завершается один этап жизни и начинается новый», — отметил выпускник Денис Данилов.