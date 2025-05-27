Последний звонок прошел в гимназии № 1 в Волоколамске

На сцене образовательного учреждения развернулся праздник творчества, добрых слов, пожеланий и, конечно, эмоций. К последнему звонку готовились и представили свои номера буквально все: первоклассники, педагоги, родители и выпускники 11-х классов.

По доброй традиции гимназии, на торжестве отметили лучших спортсменов-выпускников. Им подарили памятные именные футболки. А яркий и безупречно исполненный школьный вальс вызвал овации в зале.

Выпускников поздравила глава муниципалитета Наталья Козлова. Она отметила, что за 11 лет гимназия стала для школьников, родителей и педагогов родным домом, в котором они проводили большую часть своего времени. А впереди у ребят — новый этап взрослой жизни.