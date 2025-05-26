Последний звонок для выпускников семейного центра прошел в Дмитрове

Праздник в семейном центре «Дмитровский» посетил глава муниципалитета Иван Курданин. Он поздравил выпускников и пожелал ребятам удачи в новой, взрослой жизни.

Иван Курданин отметил, что в центре всегда царит атмосфера дружбы и взаимного уважения. «Каждый раз, приезжая сюда, я получаю отличный заряд положительной энергии. Не бойтесь двигаться вперед во взрослую жизнь и совершать ошибки — они дают бесценный опыт. Учитесь, добивайтесь поставленных целей, и у вас все получится. Помните: мы всегда рядом и готовы поддержать вас», — сказал руководитель муниципалитета.

Выпускников также поздравили депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов. Парламентарии вручили ребятам памятные подарки. А супруга Ивана Курданина, профессиональный фотограф, подарила молодым людям персональные портфолио.

Педагоги также пожелали выпускникам успешной сдачи экзаменов и вручили каждому монетку, которая, по поверью, приносит удачу на испытаниях.