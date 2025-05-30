Последний звонок для лечащихся в онкодиспансере детей прошел в Балашихе

В жизни каждого школьника наступает момент, когда звучит последний звонок, символизируя завершение одного из важнейших этапов его жизни. Так произошло и в Московском областном онкологическом диспансере, где состоялся трогательный праздник последнего звонка для пациентов, обучающихся в госпитальной школе проекта «УчимЗнаем».

«Проект „УчимЗнаем“ — это уникальная образовательная инициатива, которая позволяет детям с онкологическими заболеваниями продолжать обучение даже в условиях стационара. Этот проект стал настоящим спасением для многих семей, так как он не только поддерживает академическую успеваемость детей, но и дарит им чувство стабильности в трудный период лечения.

«В этом году у нас двое одиннадцатиклассника и шесть девятиклассников, которым предстоит еще сдать ОГЭ и ЕГЭ, а другие ученики уже успешно переведены в следующий класс», — рассказала заведующая онкологическим детским отделением № 7 Евгения Васильевна Инюшкина.

Последний звонок в стенах Московского областного онкологического диспансера стал не просто завершением учебного года — это было символом победы над трудностями, веры в будущее и силы духа маленьких героев. Каждый из них сделал огромный шаг вперед на пути к выздоровлению и новым достижениям.