Последний весенний забег «5 верст» пройдет в Котельниках 31 мая

Любителей бега и активного образа жизни приглашают принять участие в 82-м забеге «5 верст Котельники Кузьминский», который состоится 31 мая в субботу в 9:00. Это последнее весеннее мероприятие в этом году, что придает ему особую значимость на фоне приближающегося лета и солнечных дней.

Участников просят взять с собой воду, чай и угощения, а также приглашать родных, друзей и домашних питомцев. Организаторы напоминают о необходимости головного убора для защиты от солнца, так как в Подмосковье ожидается жаркая погода.

Кроме того, для успешного проведения забега организаторам нужна помощь волонтеров. Желающие присоединиться к команде поддержки могут связаться с организаторами через Telegram-канал «5 верст Котельники Кузьминский».

Встреча участников запланирована у арки в Кузьминском лесу напротив дома по адресу: Котельники, микрорайон Белая дача, дом 62.