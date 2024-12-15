Последний в этом году прием норм ГТО прошел в поселке Томилино в Люберцах

На стадионе «Урожай» в поселке Томилино городского округа Люберцы состоялось последнее в 2024 году тестирование на сдачу норм ГТО. Комплекс упражнений выполняли учащиеся школы № 51.

По словам руководителя Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгения Петрова, в поселке Томилино провели последние испытания на сдачу норм, всех жителей муниципалитета ждут уже в следующем году.

«Учащиеся люберецкой школы № 51 выполнили нормы ГТО в рамках программы „В вуз с ГТО“. Также это сделать смогли все желающие», — добавил он.

Напомним, по программе «В вуз с ГТО» комплексы упражнений на сдачу норм выполняют выпускники одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений Люберец. По итогам тестирования школьникам вручают золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Такая награда дает дополнительные баллы при поступлении.

Более 1300 одиннадцатиклассников городского округа Люберцы принимают участие в проекте «В вуз с ГТО». Все подробности по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru.