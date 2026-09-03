Последний участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье
В Подмосковье в четверг, 3 сентября, открыли последний участок Южно-Лыткаринской автодороги. Торжественная церемония прошла в присутствии заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Протяженность участка от трассы А-105 до Володарского шоссе составляет 7,2 километра.
Этот отрезок стал финальным этапом масштабного строительства ЮЛА. Его запуск дал возможность полностью запустить бессветофорное движение в обход Московской кольцевой автодороги, что позволит водителям и пассажирам значительно экономить время.
Общая длина Южно-Лыткаринской автодороги достигает 44,86 километра.
Подробности о трассе ЮЛА читайте тут.