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    Последний участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье

    В Подмосковье в четверг, 3 сентября, открыли последний участок Южно-Лыткаринской автодороги. Торжественная церемония прошла в присутствии заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

    Протяженность участка от трассы А-105 до Володарского шоссе составляет 7,2 километра.

    Этот отрезок стал финальным этапом масштабного строительства ЮЛА. Его запуск дал возможность полностью запустить бессветофорное движение в обход Московской кольцевой автодороги, что позволит водителям и пассажирам значительно экономить время.

    Общая длина Южно-Лыткаринской автодороги достигает 44,86 километра.

    Подробности о трассе ЮЛА читайте тут.