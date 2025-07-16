Последний этап Спартакиады трудовых коллективов округа прошел в Мытищах

Матчи по пляжному футболу стали шестнадцатым этапом спортивного марафона. Шесть команд сражались за победу на стадионе пляжных видов спорта в парке Мира.

Жаркая погода не помешала спортсменам показать все свое мастерство. Сначала команды соревновались на групповом этапе, после чего начались решающие матчи.

В финале упорная борьба развернулась между сборными федерального научного центра гигиены имени Эрисмана и Мытищинского машиностроительного завода. Машиностроители сначала пропустили два мяча, но затем смогли не только сократить отставание в счете, но и перехватить инициативу. Однако из-за нарушения правил арбитр не засчитал им забитый в ворота соперника гол. В итоге победителем турнира стала команда центра имени Эрисмана.

В матче за бронзовые медали команда Московской пивоваренной компании сумела переиграть футболистов Мытищинского приборостроительного завода. Этот результат позволил сборной МПК стать абсолютным победителем спартакиады по итогам всех 16 этапов. Команда АО «ММЗ» заняла второе место в общем командном зачете, а тройку призеров замкнули представители центра гигиены имени Эрисмана.