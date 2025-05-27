Последние звонки прошли в школах Солнечногорска

Последние звонки прозвенели для порядка двух тысяч выпускников в Солнечногорске. Подростков поздравили представители администрации, депутаты, участники специальной военной операции, духовенство.

В этом году из школ округа выпускаются 1670 девятиклассников и 502 одиннадцатиклассников.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков посетил торжественную линейку в Берсеневской школе-интернате. Он подчеркнул, что у выпускников впереди открываются широкие горизонты и возможности для самореализации. Константин Михальков также выразил благодарность учителям и родителям за их труд, терпение и заботу о подрастающем поколении.

Директору Алексею Короткову глава вручил сертификат «На исполнение школьной мечты», который будет использован на первостепенные образовательные нужды. В завершении торжества выпускники исполнили прощальный вальс.

«Сейчас в школе учатся 226 ребят. Выпускницы этого года Ирина Вершинина и Полина Гончарова участвуют в отборочном этапе чемпионата „Абилимпикс“-2025 по швейному делу. Школьники здесь регулярно становятся призерами всероссийских олимпиад по географии, истории, математике, русскому языку и другим предметам. Пусть последний звонок станет для них не только символом прощания со школой, но и началом большого жизненного пути“, — отметил Константин Михальков.

Выпускников лицея № 7 поздравил первый заместитель главы округа Александр Кузьмин. Он отметил выдающиеся достижения как самих учеников, так и их преподавателей: учащиеся лицея ежегодно демонстрируют высокий уровень знаний на олимпиадах и экзаменах, а учебное заведение традиционно занимает лидирующие позиции в округе по количеству «стобалльников».

Особую гордость Солнечногорска в 2025 году составили 47 победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, среди которых 19 одиннадцатиклассников и девять девятиклассников.