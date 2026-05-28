Последние звонки прошли в школах Лобни

Подготовка к волнительной и трогательной церемонии последнего звонка в школах Лобни началась задолго до праздника. Ребята, хоть и готовились к экзаменам, но успевали репетировать и даже проводить необычные акции.

Выпускники лицея «Авиатика» и школы № 9 надели белые футболки, символизирующие чистоту начинаний и новый этап жизни. Одноклассники, педагоги и даже глава Лобни Анна Кротова написали на них пожелания и напутствия. Каждый автограф — не просто подпись, а запечатанный момент, к которому можно будет вернуться спустя годы.

Свои подписи ребята оставили и на футболке главы округа — как напоминание о неповторимом выпуске 2026 года. 459 одиннадцатиклассников навсегда попрощались со школой под мелодичную трель звонка, который уже не звал на урок, а только напомнил о том, что школьная пора позади и детство закончилось.

В Лобненском лицее, который входит в топ-100 лучших школ Подмосковья, 24 выпускника. Совсем скоро они сменят классы на аудитории, уроки станут парами, дневник — зачеткой, а счастливые школьные годы останутся только в светлых и добрых воспоминаниях.

«Вы — наше основное богатство, богатство нашего города. Кем бы вы ни стали — врачами, учителями, инженерами, вы знайте всегда, что город для вас — это такая ваша стена, ваша поддержка и ваша опора. И пусть на вашем пути встречается много-много побед!» — пожелала ребятам Анна Кротова.