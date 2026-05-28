Последние звонки прошли в школах Лобни
Подготовка к волнительной и трогательной церемонии последнего звонка в школах Лобни началась задолго до праздника. Ребята, хоть и готовились к экзаменам, но успевали репетировать и даже проводить необычные акции.
Выпускники лицея «Авиатика» и школы № 9 надели белые футболки, символизирующие чистоту начинаний и новый этап жизни. Одноклассники, педагоги и даже глава Лобни Анна Кротова написали на них пожелания и напутствия. Каждый автограф — не просто подпись, а запечатанный момент, к которому можно будет вернуться спустя годы.
Свои подписи ребята оставили и на футболке главы округа — как напоминание о неповторимом выпуске 2026 года. 459 одиннадцатиклассников навсегда попрощались со школой под мелодичную трель звонка, который уже не звал на урок, а только напомнил о том, что школьная пора позади и детство закончилось.
В Лобненском лицее, который входит в топ-100 лучших школ Подмосковья, 24 выпускника. Совсем скоро они сменят классы на аудитории, уроки станут парами, дневник — зачеткой, а счастливые школьные годы останутся только в светлых и добрых воспоминаниях.
«Вы — наше основное богатство, богатство нашего города. Кем бы вы ни стали — врачами, учителями, инженерами, вы знайте всегда, что город для вас — это такая ваша стена, ваша поддержка и ваша опора. И пусть на вашем пути встречается много-много побед!» — пожелала ребятам Анна Кротова.
В начале прошлого года лицей переехал в новое здание. Пятую школу, построенную 67 лет назад, капитально отремонтировали, и теперь она полностью соответствует всем современным стандартам — светлая, удобная, просторная и очень созвучная главному девизу учеников и педагогов: быть лучшими в учебе и творчестве и всегда добиваться самых высоких результатов.
Уже через три месяца в школы придут новые ученики, и все повторится: уроки, перемены, контрольные и диктанты. В Лобне стараются создать все условия для того, чтобы учиться было легко и интересно. Два года назад в округе открылся лицей «Авиатика» на 2200 мест с современными классами, библиотеками, спортивными залами и творческими студиями. Городской лицей и школу № 7 капитально отремонтировали, а 1 сентября 2026 года после кардинального обновления откроют сразу две школы.