Последние звонки прошли в школах Люберец

6 мая в городском округе Люберцы прошли торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка. В этом году школы округа выпускают 1681 одиннадцатиклассника и 5125 девятиклассников.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков лично поздравил выпускников гимназии № 16 «Интерес», которая носит статус лучшей школы Московской области. Обращаясь к ребятам, он подчеркнул, что перед ними открывается время больших возможностей.

Владимир Волков отметил: «Ребята, сейчас для вас начинается время больших возможностей. И как говорит губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев: „Пусть ваш путь будет интересным, а рядом всегда будут те, на кого можно опереться“. Возвращайтесь в родные Люберцы с новыми знаниями и идеями — помните, здесь вас всегда ждут. Желаю вам легких экзаменов и новых свершений!»

Особые слова благодарности были адресованы учителям — за профессионализм, терпение и мудрость, — а также родителям, которые поддерживали детей на протяжении всего пути обучения, помогали справляться с трудностями и верили в их успех.

2026 год объявлен Годом единства народов России. Как не раз подчеркивал Президент страны, сила России — в единстве, уважении к общей истории, преемственности поколений. Сегодняшние выпускники — достойные продолжатели этих традиций, им предстоит строить будущее страны, сохраняя открытость души и силу духа.