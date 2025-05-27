Посев яровых культур начался в Сергиево-Посадском округе

Специалисты сельскохозяйственной производственной артели «Кузьминский» в Сергиево-Посадском городском округе сеют зерновые, картошку, кукурузу и уже заготавливают корма для животных. В этом году из-за холодного мая со снегом и дождем посевная началась поздно.

В полях сейчас кипит работа. Смена механизатора сельскохозяйственной производственной артели «Кузьминский» Александра Бутырского начинается в три часа утра. Плохие погодные условия в мае внесли свои коррективы в график посевной, поэтому приходится нагонять. Современная техника позволяет одновременно сеять и удобрять. От тракториста требуется только держать линию, чтобы колосья всходили ровными рядами.

В сельскохозяйственной производственной артели «Кузьминский» накануне зимы посеяли пшеницу, рапс и тритикале. Обилие воды весной стало для растений настоящим испытанием. Как рассказал директор сельхозпредприятия Олег Хахунов, сейчас они в порядке. Специалисты надеются, что осень будет теплой и сухой, чтобы урожай успел созреть.