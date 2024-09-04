Посещение 13 лесничеств Подмосковья ограничили до 9 сентября

В лесах Московской области установился четвертый класс пожарной опасности, поэтому до 9 сентября в 13 лесничествах ограничено пребывание граждан и въезд транспортных средств. В Комлесхозе региона уточнили, что за соблюдением порядка будут следить инспекторы лесной охраны совместно с полицией и МЧС.

На водителей, въехавших или припарковавшихся в лесу, составляют протоколы, а данные передают в правоохранительные органы. Отмечается, что штраф за нарушение составляет до 50 тысяч рублей.

В Комлесхозе подчеркнули, что только за один день в лесах Московской области зафиксировали девять нарушений. Напомним, за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена уголовная или административная ответственность: лишение свободы до десяти лет, а также штрафы от 60 тысяч до двух миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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