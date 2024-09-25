Посещаемость детских кружков в Мытищах увеличилась почти на 14% в этом году

Около 12 тысяч детей из Мытищ пользуется услугами дополнительного образования. Новый учебный год показал прирост посещаемости как в сфере культура, так и спорта.

Почти четыре тысячи детей посещают дополнительные образовательные занятия в шести учреждениях культуры. Восемь учреждений в сфере искусства обучаются также почти четыре тысячи человек. Это музыкальная школа, две художественные школы и пять детских школ искусств. Самые популярные направления у детей: вокал, гитара, фортепиано, изо, дизайн, архитектура и искусство театра.

Спортом в различных секциях занимаются около пяти тысяч детей. Тут тоже отмечается прирост. Спортом стали заниматься почти на 15% больше, чем в прошлом году. Дети посещают школы олимпийского резерва по плаванию и баскетболу, а также спортшколу «Центр детско-юношеского спорта».

Малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи участников специальной военной операции могут воспользоваться льготами на посещение внебюджетный кружков и секций.

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