Поселок в Подмосковье оказался рекордсменом по длине названия в России

Поселок опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции посчитали географическим объектом с самым длинным названием в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росреестра.

Название подмосковного поселка состоит из 63-х символов.

«Его имя отражает историю места, которое было создано как центральная экспериментальная база для изучения и освоения торфяных болот», — уточнили в ведомстве.

Рекордсменами также стали села Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарии и Старокозьмодемьяновское под Томском, населенный пункт Верхненовокутлумбетьево под Оренбургом.

Ранее рекорд поставила погода в Москве — 26 апреля на метеостанции ВДНХ зарегистрировали снежный покров высотой в 12 сантиметров. В последний раз такой показатель был 55 лет назад.

Еще один рекорд обновился в столице 28 апреля. В тот день высота снега в городе достигла аномальных 10 сантиметров.