Поселок Пролетарский отметил 102-летие

Праздничная программа к 102-летию поселка прошла в Пролетарском. Для жителей организовали концерт, конкурсы и чаепитие.

Программа включила в себя концерт, конкурсы, викторины, фотозоны и чаепитие. Также состоялось награждение активных жителей поселка. Им вручили грамоты от администрации Серпухова, Московской областной думы и Совета депутатов округа.

«Жители поселка — инициативные, отзывчивые, сплоченные, движущая сила позитивных изменений своей малой Родины. Здесь работает один из крупнейших волонтерских пунктов „Территория Z“, развито творческо-досуговое направление, есть дружный актив единомышленников. Спасибо за стремление сделать поселок лучше, комфортнее, уютнее, сохранить лучшие традиции и вырастить достойное поколение молодежи», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что за три года в поселке Пролетарский провели ремонт школы и ее дошкольного отделения, привели в порядок дороги и подъезды, обустроили пешеходные коммуникации.

До конца этого года должны закончить реконструкцию Дома культуры «Лира» и благоустроить сквер около него.

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