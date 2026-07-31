Поселок Красный Электрик в Ногинске отметит 75-летний юбилей

Праздник в поселке Красный Электрик Богородского округа пройдет 1 августа. Для жителей и гостей подготовлена яркая и насыщенная программа, которая объединит спортивные, творческие и культурные события, чтобы каждый нашел занятие по душе.

День начнется с зарядки на площади — отличный способ зарядиться энергией и хорошим настроением. Затем на стадионе пройдет футбольный матч среди ветеранов спорта. После матча у Часовни состоится праздничный молебен.

В течение дня будут работать фотозоны, аттракционы и площадки с викторинами. Всех желающих приглашают на экскурсию по поселку —по-новому взглянуть на знакомые улицы и узнать интересные факты из его истории. Кульминацией дня станет танцевальный флешмоб.

Специальным гостем праздника выступит эстрадно‑джазовый оркестр JP BIG BAND под управлением Александра Дубровского — живое звучание и любимые мелодии станут отличным подарком для всех гостей.

В 1960 году поселок вошел в черту города Ногинска. К нему проложили железную и автомобильную дороги, заасфальтировали улицы — так Красный Электрик стал полноценной частью городской среды. Сегодня потомки первостроителей продолжают славные традиции своих предшественников, сохраняя память о прошлом и внося вклад в развитие родного поселка.