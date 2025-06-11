Поселок Глебовский муниципального округа Истра отметил 91-летие

В поселке Глебовский под Истрой отпраздновали день рождения населенного пункта. Ему исполнился 91 год.

Отмечать на главную площадь пришли жители и гости поселка, а также почетные гости: депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, начальник территориального отдела Букаревское Ольга Мартьянова, заместитель главы муниципального округа Истра Андрей Мойса, а также депутаты муниципального округа Истра Василий Печурин, Иван Соколов и Юлия Степанова.

Праздник начался с награждения жителей поселка за заслуги и ведение активной деятельности в жизни населенного пункта. После провели увлекательную анимационную программу с множеством сюрпризов для детей. Юные участники получили памятные призы и сувениры. Кульминацией праздника стал большой концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Глебовского Дома культуры и приглашенные артисты.

Завершился праздник ярким выступлением кавер-группы «Was Hot», после которого всех ждала зажигательная дискотека.