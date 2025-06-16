Поселок Архангельский Наро-Фоминского округа отметил 78-летие

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Жители поселка Архангельский в 14 июня отметили 78-летие своего родного края. Этот день стал настоящим праздником единства и теплых воспоминаний для всех поколений жителей.

«Великое начинается с малого», — говорят в поселке, где по-прежнему звучат детский смех, играют свадьбы, а новые поколения готовятся впервые сесть за школьные парты. День посёлка — одно из самых любимых событий, к которому жители готовятся с особым трепетом, ведь именно здесь они сделали первые шаги и обрели друзей.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поздравил жителей с праздником и пожелал процветания, здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне. «Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, светом и добротой!» - сказал глава.

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
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Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
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Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
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В Доме культуры «Архангельский» прошел праздничный концерт «Я здесь живу и край мне этот дорог», в ходе которого звучали теплые слова в адрес жителей. Особо отличившихся наградили почетными грамотами и благодарностями от главы округа и депутатского корпуса. По традиции чествовали долгожителей, самых юных жителей, свадебных юбиляров и молодоженов.

Зрителей радовали творческие коллективы и солисты из Домов культуры «Архангельский», «Верея» и «Веселево». Завершением праздника стала деревенская лотерея с призами, среди которых главными стали два красавца-петуха.

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