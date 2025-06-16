Поселок Архангельский Наро-Фоминского округа отметил 78-летие

Жители поселка Архангельский в 14 июня отметили 78-летие своего родного края. Этот день стал настоящим праздником единства и теплых воспоминаний для всех поколений жителей.

«Великое начинается с малого», — говорят в поселке, где по-прежнему звучат детский смех, играют свадьбы, а новые поколения готовятся впервые сесть за школьные парты. День посёлка — одно из самых любимых событий, к которому жители готовятся с особым трепетом, ведь именно здесь они сделали первые шаги и обрели друзей.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поздравил жителей с праздником и пожелал процветания, здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне. «Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, светом и добротой!» - сказал глава.