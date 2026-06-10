Поручень для пенсионеров установили во дворе в Дмитрове по просьбе жителей

В мае во время прямого эфира студии «Вечерний Дмитров» поступил звонок от 85-летней жительницы дома № 5 на улице 2-я Центральная. Ольга Сергеевна Бычкова попросила главу округа Михаила Шувалова установить поручень на пригорке рядом со скамейками, где любят отдыхать пенсионеры.

Обращение выполнили в кратчайшие сроки: поручень установили, а заодно привели в порядок сами скамейки. Глава округа лично приехал оценить результат и встретился с Ольгой Сергеевной.

«Ой, вот теперь мы всем будем рассказывать, что увидели нашего главу вживую, а не по телевизору!» — поделились радостью пенсионерки.

На встрече выяснилось, что благоустройство двора на этом не заканчивается. Жительницы рассказали, что крышу дома отремонтировали в прошлом году, но фасаду требуется обновление. К скамейкам нужны удобные ступеньки, а детскую площадку пора оснастить безопасным резиновым покрытием.

Шувалов поручил своим заместителям вместе с управляющей компанией организовать обследование дома, чтобы оперативно решить вопрос с ремонтом межпанельных швов и фасада. Во дворе сделают ступеньки к зоне отдыха и уложат резиновые плиты на детской площадке.

«Все обращения — от установки поручня до ремонта фасада — одинаково важны, потому что за каждым стоит человек. А забота о людях — это и есть наша работа. Мы продолжим контролировать каждый этап, чтобы дом и двор стали по-настоящему комфортными для тех, кто здесь живет», — подчеркнул Михаил Шувалов.