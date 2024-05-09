Акция «Гордимся героями» прошла в Балашихе | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:24 Акция «Гордимся героями» прошла в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Акция «Гордимся героями» организована в Балашихе. В округе на окнах общественного транспорта разместили портреты участников Великой Отечественной войны.

Портреты ветеранов наклеили на задние стекла пассажирских автобусов. Также на них расположили портреты современных бойцов, чем подчеркивают связь поколений.

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«Совместно с генеральным директором компании „Автолидер“ Максимом Гончаровым мы решили реализовать шествие „Бессмертного полка“ — вот таким образом. Все жители нашей страны должны помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые отдали свои жизни в Великой Отечественной войне. Вечная им память!» — сказал депутат Балашихи Сергей Щукин.

Акцию «Бессмертный полк» в этом году в очном формате отменили из-за соображений безопасности. Аналог проекта проходит онлайн, портреты и истории ветеранов выкладывают в социальных сетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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