Портреты участников ВОВ разместили в Орехово-Зуеве

В преддверии празднования 80-й годовщины Великой Победы в Орехово-Зуеве украсили улицу Ленина. Главным украшением стали баннеры с фотографиями участников Великой Отечественной войны, чьи лица, полные мужества и стойкости, стали символом героизма и самоотверженности.

Особое внимание было уделено шести ветеранам, которые в этом году были удостоены высокого звания «Почетный гражданин Орехово-Зуевского городского округа»: Александре Семеновне Алешиной, Анатолию Ивановичу Виноградову, Римме Александровне Дорофеевой, Валентину Петровичу Марьину, Владимиру Савельевичу Хольченкову и Александру Ивановичу Шелякину. Их портреты стали данью уважения и признательности за их неоценимый вклад в Победу.

Каждый баннер сопровождается краткой информацией о ветеране, позволяющей жителям и гостям округа узнать больше о его боевом пути и подвигах.

«За каждым именем — великая история! Они выстояли. Победили. Подарили нам мирную жизнь. В силу скромности они не считают себя героями, но мы знаем правду», — сообщил глава округа Руслан Заголовацкий.