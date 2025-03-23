Портреты героев разместят в автобусах Химок в преддверии Дня Победы

Акцию, приуроченную к 9 Мая, проведут в Химках. В преддверии праздника в общественном транспорте здесь разместят портреты героев Великой Отечественной войны и исторические справки о них.

Мероприятие состоится с 1 по 12 мая в рамках акции «Бессмертный полк». Его приурочат к 80-летию Победы.

В городе уже начали собирать семейные истории о героях войны, уже готовят фото героев. Поучаствовать может каждый желающий. Нужно лишь заполнить онлайн-форму. Сделать это можно до 4 апреля.

Цель акции — рассказать реальные истории героев, напомнить о важности подвигов солдат. Организовали мероприятие движение «Бессмертный полк России» в Московской области, а также некоммерческие организации «Мой выбор» и «Мострансавто».

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в общественном транспорте проходит в Подмосковье третий год подряд. В 2024 году в автобусах появились свыше 2,5 тысячи портретов героев.