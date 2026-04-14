Портрет Юрия Гагарина украсил подъезд дома в Люберцах

Портрет первого космонавта появился в одном из подъездов дома № 26 на проспекте Гагарина в Люберцах. Такой подарок жильцам сделала после ремонта на первом этаже управляющая компании в преддверии Дня космонавтики.

Идею жители многоэтажки одобрили. Эскиз управляющая компания с жильцами согласовала. На работу у художника ушло всего пять часов и несколько баллончиков с краской. И теперь всех жильцов дома с улыбкой встречает Юрий Гагарин.

Портреты Юрия Гагарина в Люберцах есть на нескольких зданиях. Первого космонавта с округом связывает многое. В 1949 году Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное училище, которое окончил с отличием по специальности «формовщик литейного цеха». Здесь же в Люберцах на научно-производственном предприятии «Звезда» был изготовлен скафандр для Гагарина. Он был создан в рекордные сроки — за восемь месяцев. В этом скафандре Юрий Гагарин пробыл в космосе 106 минут. Об этих вехах биографии первого космонавта теперь точно будут знать жители дома № 26.