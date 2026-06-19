Портал «Спорт Подмосковья» привлек более 628 тысяч посетителей с начала года

На портале «Спорт Подмосковья» собрано все необходимое для начала тренировок или их усовершенствования. С начала 2026 года его посетили более 628 тысяч раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

На сайте представлено более 500 спортивных объектов, включая точный адрес, режим работы, контакты и ссылку на официальный сайт. Также можно выбрать из более чем 2,2 тысячи секций для любого возраста и уровня подготовки — от детских групп до профессиональных тренировок. Более 3,7 тысячи профессиональных тренеров помогут достичь спортивных целей, а более 120 маршрутов для активного отдыха предложат новые места для прогулок, пробежек и велопоездок.

В разделе «События» всегда можно найти свежие анонсы соревнований и спортивных мероприятий. Раздел «Адаптивный спорт» предлагает удобный поиск секций с фильтрами по виду спорта, формату тренировок, уровню подготовки и доступности инфраструктуры для маломобильных граждан. Личный кабинет предоставляет персональное спортивное пространство с электронным расписанием, быстрым доступом к любимым сервисам и удобной навигацией.

Подробности можно узнать на портале.